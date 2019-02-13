Maltepe'de anne ve oğulun sergisine büyük ilgi

Aynı aileden iki ressam, anne Nedret Altuğ ve oğlu Bora Altuğ'un eserlerinin sergilendiği “Ana Oğul” resim sergisi Maltepeli sanatseverlerin büyük ilgisini çekti.

2013 yılından bu yana resim sanatıyla uğraşan Nedret ve Bora Altuğ'un, “Ana Oğul” resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Resim serüvenlerinin yedi yıl önce İtalyan rönesans dönemi ressam ve heykeltraş Michelangelo ile Rafael'in röprodüksiyon çalışmalarını yaparak başladığını belirten Nedret Altuğ, oğlunun ve kendisinin çocukluk yıllarına dayanan resme ilgilerini birleştirmeye karar verip eserler yapmaya başladıklarını söyledi. Eserlerinin birikmesiyle anne ve oğul bir arada sergi açmaya karar verdiklerini dile getiren Altuğ, “Her ikimizde eserlerimizde rönesans ve klasik resim sanatını sürrealizmle harmanlayıp, insanı hayata bağlayan, yaşam sevinci veren aşkı, çocuk sevgisini, doğayı, deniz sevgisini aşılamak istedik. Senelerce psikolog olarak insan derdi dinledim. Eksilere takılıp orada bunalımların olduğunu gördüm. Artıları gösterirsek yararımız olabilir diye düşündüm. İnsanları, yaşamı çok seviyorum. Bu güzel sevgiyi eserlerimle göstermek istedim” dedi.

Rönesans Sanatının Güzelliği Bu Sergide

Rönesans ve klasik resim sanatının asırlar boyu yol gösteren güzelliğini keşfederek, izleyiciyi düşsel bir yolculuğa sürükleyen Bora Altuğ ise; “Zamanın döngüsünü, her şeyin bir gün yok olacağını ve zamanın zincirlerine esir olduğunu anlatmak istedim” dedi. Maltepeli sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 18 Şubat Pazartesi gününe kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri Maltepe salonunda ziyarete açık olacak.