Maltepe'de Aralık ayı etkinliklerle geçecek

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Aralık ayında konser, tiyatro, sergi gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu “At” da sanatseverlerle buluşacak.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde aralık ayında ücretsiz düzenleyeceği konserler, yetişkin ve çocuk tiyatroları, yeni yıl temalı sanat etkinlikleri, stand up gösterileri, sergiler ile Maltepeli sanatseverleri konuk etmeye hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ay boyunca devam edecek etkinlikleri çerçevesinde 2022'ye veda ederken yeni yıl coşkusunu yaşatacak yeni yıl konseri de düzenlenecek. İstanbul Devlet Konservatuvarı Caz Anasanat Dalı, “Yeni Yıl” temalı caz konseriyle dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri “Beyaz Geceler” konseriyle, Rus bestecilerin vokal eserlerinden seçkiler sunacak. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi'nin (MÜZDAK) düzenlediği 29. İstanbul Türk Müziği Festivali çerçevesinde “Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim” konseri gerçekleşecek. Konserde Elif Avcı konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Maltepe Belediye Tiyatrosu'ndan yeni oyun

Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun “At” isimli tiyatro oyununun prömiyeri Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Macar oyun yazarı Gyula Hay'ın kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun çevirdiği iki perdelik komedide tüm Roma'yı kasıp kavuran bir çılgınlığın hikâyesi sahnelenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ünlü yazar Ray Cooney'in kaleme aldığı, Haldun Dormen'in çevirdiğini “Komik Para” isimli oyunun gösterimini yapacak. Kadıköy Boa Sahne, Özge Korkmaz'ın yazıp yönettiği “Mutlu Değilim Ama Kahrımdan da Ölmüyorum” isimli oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Komedyen Yusuf Öztürk stand up gösterisiyle sahne alacak.

‘2023'e Doğru' sergisi açılıyor

Bir Grup İnsan'ın “2023'e Doğru” isimli karma sergisi açılacak. İlkem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün “Değerli Umutlar” isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sekiz çocuk oyunu sahnelenecek

Tiyatro Fil “Can Dostum Kalpcan”, Mavi Kumpanya “Yarınlar Umut Dolu”, Dramatik “Eğlence Dünyası”, Çizgi Kukla Tiyatrosu “Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız”, Eti Çocuk Tiyatrosu “Mutluluk Denince Akla” isimli çocuk tiyatro oyunlarıyla sahne alacak. Çocuklar için “Yılbaşı Şarkısı”, “Bal Arısı ve Yaban Arısı” isimli oyunların da gösterimi yapılacak. Ay boyunca devam edecek etkinlikler www.maltepe.bel.tr, www.tskm.org.tr ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.