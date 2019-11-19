Maltepe'de arp sanatçısı Meriç Dönük'ten Anadolu tınıları

Maltepe'de, arp sanatçısı Meriç Dönük, ilk solo albümü “Mahfûz”dan eserlere yer verdiği konserinde dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden arp sanatçısı Meriç Dönük, ilk solo albümü “Mahfûz”dan eserlere yer verdiği aynı isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dönük, çeşitli eserlerin ve geleneksel Türk müziğinin solo arp düzenlemelerinden oluşan repertuvarıyla müzikseverleri başka diyarlara götürdü.

Arp sanatçısı Dönük, müzisyen Erkan Oğur, Gomidas Vartabed'e ait müziklerin ve Türk Müziği bestekârı Bora Uymaz'ın arp için bestelediği eserlerin yer aldığı renkli bir seçkiyi müzikseverler ile buluşturdu.

Erkan Oğur'un “Mor Dağlar” isimli bestesine yepyeni bir yorum katan Meriç Dönük, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Dönük, “Yüksek Yüksek Tepelere” isimli türküyü de arp tınılarıyla icra ederek dinleyicilerin alkışlarını topladı.