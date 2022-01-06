Maltepe'de atık ve asbeste geçit yok

5 milyon ambalaj atığı topladı. Ayrıca 279 asbest denetimi gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılında 3 milyon 510 bin 455 kilogram ambalaj atığı topladı. Çalışmalar kapsamında 819 bin 880 kilogram cam atığı, 188 bin 330 kilogram tekstil atığı, 150 bin 780 atık yağ ve 3 bin 415 kilogram elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Gürültü denetimi hız kesmedi

2021 yılında kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan; kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde bulunan asbestte 279 denetim gerçekleştirilirken bin 973 atık pil ve eczanelerde oluşturulan toplama noktalarından da 2 bin 300 atık ilaç toplandı. Ayrıca gürültü kirliliğiyle de mücadele eden ekipler, 270 adet gürültü kirliliği denetimi, 83 adet hava kirliliği denetimiyle 103 adet çevresel görüş denetimi gerçekleştirdi.

Çevre portalı yayında

Müdürlük yine 2021 yılı çalışmaları kapsamında geri dönüştürülebilir atıklar hakkında ilçedeki vatandaşlara ayrıntılı bilgi sunulduğu atık yönetim ve çevre portalını yeniledi. Portala http://atikyonetimi.maltepe.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.