Maltepe'de AVM ve toplu taşımalara denetim

Maltepe'de polis ekiplerince AVM, toplu ulaşım durakları ve cadde üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken vatandaşlara ise GBT kontrolü yapıldı.

Maltepe'de ilçe genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri tarafından birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüs şoförleri durduruldu. Gerekli evrak ve belgeleri incelendi, yolculara ise GBT kontrolü yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Marmaray durakları ve AVM önlerinde de vatandaşlar tek durduruldu, üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

“Sayelerinde güvendeyiz”

Denetim sonrası konuşan vatandaşlardan Oya Altaş, “Yapılan denetimlerden memnunuz. Sayelerinde güvendeyiz. Tüm polis arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Emek veriyorlar. Özellikle son dönemdeki olaylardan sonra denetimlerin arttırılması iyi oldu” dedi.