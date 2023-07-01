İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe'de bayramın son gününde dronlu trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Maltepe’de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayramının son gününde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Maltepe'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayramının son gününde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında dron ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Maltepe Dragos Sahil yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve evrakları eksik bulunan sürücülere ceza uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.