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Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın

Maltepe’de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Motordan dumanlar yükselirken, büyük panik yaşayan yolcular otobüsten tahliye edildi.


Maltepe Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde iddiaya göre seyir halinde olan İETT otobüsünün arka taraftaki motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Motor kısmında başlayan küçük çaplı yangın kontrol altına alındı.


Bir vatandaş, “Bir ses duydum, geldim baktım ki otobüsün arkasından dumanlar yükseliyor. Yangın başlamış, söndürdüler. Yolcular da gitti” dedi.

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