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Maltepe'de birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim edildi

Maltepe İlçe Seçim Kurulu, tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim etti.


Maltepe'de itirazlar üzerine yeniden sayılan 1089 nolu sandığın birleştirme tutanağı hazırlandı. Hazırlanan birleştirme tutanağı yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. İlçe Seçim Kurulu görevlilerince getirilen dosya içerisindeki birleştirme tutanağı İl Seçim Kuruluna teslim edildi. Bu sırada polis ekiplerinin İl Seçim Kurulu önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Sonuçların İl Seçim Kurulunca YSK sistemine girilmesinin ardından İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin son verilerin açıklanması bekleniyor.

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