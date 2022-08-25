İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü

Maltepe’de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü.

Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlü çekti. Esnaf ise su taşkınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış sonrası Maltepe'de cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği caddede trafik yoğunluğu oluştu. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı.

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