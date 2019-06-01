İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi

Maltepe’de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı.

Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.


Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan dört katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sırada tüm çatıyı kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken , mahalleyi duman kapladı. Yangın itfaiyenin çalışması sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.