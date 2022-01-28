Maltepe'de çocuk şenliğinde 5'inci gün: Kuki sevginin önemini anlattı

İstanbul'da sanatın merkezi haline gelen Maltepe'de çocukların tiyatro keyfi devam ediyor. Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatilindeki Maltepeli çocuklar için düzenlediği 'Sömestir 2022 Çocuk Tiyatroları Şenliği' 5'inci gününde Mavi Kumpanya sahne aldı. Ece Şeker'in kaleme aldığı 'Kuki'nin Misafirleri' isimli oyunda, çocuklara hayvan sevgisi ve paylaşmanın önemi anlatıldı.

Oyunda, sevimli köpek Kuki ve arkadaşlarının mutluluk ülkesinde davetsiz bir misafiri konuk etme öyküleri sahnelendi. Eyyüp Fındık'ın yönettiği oyunda Dilara Gülbay, Selin Yadigar, Mustafa Çevik ve Tuna Koçyiğit rol aldı. 4 Şubat tarihine dek sürecek şenlikte bu hafta sonu “Mucit Olmama Az Kaldı”, “Yüz Yıllık Ağaç” isimli oyunlar minik tiyatroseverleri ve ailelerini bekliyor.