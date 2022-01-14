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Maltepe'de ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği' başlıyor

Maltepe Belediyesi, Maltepeli çocuklar için yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Prof.

Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, “Sömestir 2022 Çocuk Tiyatroları Şenliği” düzenleyecek. 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde ücretsiz gerçekleşecek şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelenecek.


İlk oyun: Sevimli Korkuluk


Çocuk Tiyatroları Şenliği, Mavi Kumpanya'nın “Sevimli Korkuluk” isimli oyununun gösterimiyle başlayacak. Karya Tiyatro Atölyesi, Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş'un öyküsünden esinlenerek yazdığı “Hürkuş” isimli oyunuyla sahne alacak. Mesele Kumpanya çevre duyarlılığına sahip “Son Tohum” isimli oyunla minik izleyicilerle buluşacak. Mavi Kumpanya “Bilgin ile Bilmiş”, “Yardımsever Defne”, “Kuki'nin Misafirleri”, “Mucit Olmama Az Kaldı”, “Yüz Yıllık Ağaç”, “Kalabalık Aile”, “Kahraman Kamil”, “Müge'nin Ödevi”, “Parktaki Süper Dostlar” isimli oyunların gösterimlerini yapacak.


Şenlik takvimi ise şu şekilde;


24 Ocak Pazartesi- Sevimli Korkuluk


25 Ocak Salı-Hürkuş


26 Ocak Çarşamba-Bilgin ile Bilmiş


27 Ocak Perşembe- Yardımsever Defne


28 Ocak Cuma-Kuki'nin Misafirleri


30 Ocak Pazar- Yüz Yıllık Ağaç


31 Ocak Pazartesi- Kalabalık Aile


1 Şubat Salı- Kahraman Kamil


2 Şubat Çarşamba- Müge'nin Ödevi


3 Şubat Perşembe- Parktaki Süper Dostlar


4 Şubat Cuma- Son Tohum

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