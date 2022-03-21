Maltepe'de Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı etkinlik

Maltepe'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen organizasyonda down sendromlu çocuklar uygulamalı çiçek ekimi eğitiminde hem eğlendi hem de öğrendi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Avrasya Özel Çocuklar Derneği eğitim kurumu ile birlikte düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

İstanbul'daki kar yağışının da geride kalmasının ardından çocuklar etkinliğin keyfini sürdü. Down sendromlu çocukların katıldığı uygulamalı çiçek ekimi eğitimi sonrası belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada down sendromunun bir hastalık olmadığına genetik farklılık olduğuna dikkat çekerek, "Tüm farklılıkları Maltepe Belediyesi olarak sevgiyle kucaklıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.