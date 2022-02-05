Maltepe'de drift yaparak trafikte tehlike saçan sürücülere 27 bin 963 TL ceza

Maltepe'de asker eğlencesi gerekçesiyle araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan 3 sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 27 bin 963 TL idari para cezası uygulandı. Arıca şahısların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir grup şahıs asker eğlencesi yapma amacıyla trafikte drift yaparak tehlikeli hareketlerde bulundu. Olayla ilgili olarak harekete geçen polis ekipleri, 34 EKG 132 plakalı aracın sürücüsü Bora K., 34 ELF 676 plakalı aracın sürücüsü Can Cem İ. ve 07 GK 919 plakalı aracın sürücüsü Oktay K.'yı yakaladı. Bora K., Can Cem İ. ve Oktay K.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (drift yapmak) maddesine istinaden 9 bin 125'er TL, ve 73/A (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak) maddesine istinaden 196'şar TL olmak üzere, toplam 27 bin 963 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı. 3 sürücü, !deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır! maddesine istinaden haklarında adli işlem yapılmak üzere Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.