Maltepe'de düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada

Maltepe'de düğün konvoyunda otomobilden sarkan kişiler kazaya davetiye çıkardı. Şahıslardan biri camdan sarktığı esnada düştü. Bir bacağı otomobilde, bir bacağı yolda kalan şahsı fark etmeyen sürücü gaza basınca tehlikeli anlar yaşandı. Tehlikeli düğün konvoyunda camdan sarkan kişinin askıda kalarak yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolunda meydana geldi. Düğün konvoyu oluşturan şahıslar, canlarını hiçe sayarak otomobillerin camlarından sarktı. Otomobillerini birbirlerine vuran şahısların hiç bir şey olmamış gibi tehlikeli bir şekilde trafikte hareket etmeye devam ettiler. Araçtan sarkan vatandaşlardan biri camdan sarktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Camdan düşen kişinin bir bacağı otomobilde bir bacağı da yolda kaldı. Düşen kişiyi fark etmeyen sürücü gaza basınca adeta faciaya davetiye çıkardı. Arabadan sarkan kişi camda askıda kalarak yolculuk etti.

Tehlikeli düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı.