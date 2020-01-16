Maltepe'de engelliler üreterek kazanıyor

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören 42 engelli öğrenci, “Üret-Kazan” projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak, gelir elde ettiler.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim gören 42 öğrencinin ürünleri, görücüye çıktı. Öğrencilerin el sanatları kapsamında hazırladıkları keçeden toka, anahtarlık, çanta, duvar süsü, kitap ayracı, kalemlik, cüzdan, boncuklardan bileklik, kolye, küpe, halat ipinden kalemlik, örgü iplerinden atkı, bere, banyo lifi ve ayrıca kese kâğıdı gibi ürünlerin sergilendiği “Marka Çadırı”nda, halkın beğenisine sunuldu. Buradan elde edilen gelirler engelli öğrencilere dağıtıldı.