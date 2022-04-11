Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu

Eşitlik gönüllüsü olmak isteyen Maltepeli STK'lar ve vatandaşlar düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Maltepeli 'eşitlik gönüllüleri' Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkez'inde ilk kez buluştu. Seminere eşitlik gönüllüsü olmak isteyen Maltepeli STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi tarafından seminere katılanlara ‘‘Aktif Vatandaşlık, Kapsayıcılık ve Kent Hakkı'' başlıkları üzerinden çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu kavramların tanımları yapıldı, ayrımcılığı önlemenin kazanımları aktarıldı. Çeşitli sivil toplum temsilcileri, üyeleri ve gönüllü vatandaşlardan oluşturulacak Maltepeli gönüllüler her türlü dezavantaja ve ayrımcılığa dur diyecek.