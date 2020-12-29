Maltepe'de feci olay: Öğretim üyesi kadın önce bıçaklanarak öldürüldü sonra yakıldı

İstanbul Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olan öğretim üyesi kadını evinde önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin kapısına polis dayanınca ateşe vererek yaktı. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Karanfiller Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kadir D. isimli şahıs, yaklaşık 1 yıldır tanıdığı eski sevgilisi, Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in evine akşam saatlerinde geldi. İkili arasında gece saatlerinde tartışma yaşandı. Daha sonra Kadir D., Sözer'i bıçaklayarak öldürdü. Öğle saatlerinde Sözer'in ablası ile apartman yöneticisi, Sözer'in evinin kapısını çaldıysa da karşılık alamadı. Ardından, Sözer'in ablası, kardeşinden haber alamadığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis geldiği sırada Kemal D., paniğe kapılarak Sözer'in cesedine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Polis ekipleri hızla evin içine girerek şahsa engel olmaya çalıştı. Evde çıkan yangın nedeniyle apartmanı duman sarınca bina sakinleri paniğe kapıldı. İtfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kadir D., ardından polis tarafından gözaltına alınarak bina dışarısına çıkarıldı. Bina dışarısında mahalle sakinleri tarafından Kadir D. isimli şahsa saldırı gerçekleşince arbede yaşandı. Gözaltına alınan Kadir D., Gayrettepe'de polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Aydın Üniversitesi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i, 29 Aralık 2020 Salı günü (Bugün) öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; “İyilik Meleği” karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yüksek öğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.