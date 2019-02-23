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Maltepe'de festival ödüllü film keyfi

İlk gösterimini geçtiğimiz yıl düzenlenen 37.

Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştiren, "Ulusal Yarışma" kategorisinde "En İyi Film" ödülü olan Altın Lale Ödülü'nü kazanan “Borç” isimli filmin gösterimi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Filmde karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Tufan isimli adamın öyküsüne yer verildi.


Görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan'ın üstlendiği filmde Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat rol aldı. Filmde yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan'ın “iyilik” halinin önemli sınavlardan geçmesinin öyküsü anlatıldı. Film gösteriminin ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ile filme dair keyifli bir sinema sohbeti gerçekleştirdi. Çekim için Eskişehir'i seçtiğini, Eskişehir'in öyküye çok büyük katkı sağladığını belirten Saraçoğlu, filmin iddiasının, sadeliğinde ve katman katman açılan inceliklerinde yattığını söyledi.

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