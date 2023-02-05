Maltepe'de fırtına nedeniyle çatıdaki izolasyon malzemesi sokağa düştü

İstanbul'da öğlen saatlerinde itibaren başlayan sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle Maltepe'de bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi yerinden sökülerek sokağa düştü. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Emre Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi fırtına sebebiyle yerinden söküldü. İzolasyon malzemesi, rüzgarın da şiddetiyle sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çatısında kalan parçayı da keserek çalışmalarını tamamladı. Olayda kimse yaralanmazken, binada maddi hasar oluştu.