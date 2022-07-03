Maltepe'de gecekondu yangını: Mahalleli sokağa döküldü

Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yanında bulunan başka bir gecekondu ve binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iki gecekondu kullanılmaz hale gelirken, yangının sıçradığı iki katlı binada maddi hasar oluştu. Yangın, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle başka bir gecekonduya ve 2 katlı bir binaya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta yoğun güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, 2 gecekondu kullanılmaz hale geldi, 2 katlı binada ise maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.