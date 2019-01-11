Maltepe'de genç bir kız düşen asansörde mahsur kaldı

Maltepe'de genç bir kız apartmanın 1. katından zemin kata düşen asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bu sabah Maltepe Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokağı Lalizar Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaren Kara (16) 1. kattan asansöre binerken asansör bir anda bilinmeyen bir nedenle zemin kata düştü. Genç kız zemin katta sıkışan asansörde mahsur kalırken apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkışan asansörden kurtarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.