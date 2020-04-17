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Maltepe'de gıda denetimi

Maltepe Belediyesi, korona virüse karşı ilçedeki gıda işletmeleri ve pazarlarda denetimlerini sıklaştırdı.


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs salgını süresince halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerinde sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde işletmelerin temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları gözden geçirildi. Denetimlerde ekipler tarafından eksiği bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi istendi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri de semt pazarlarında hijyen başta olmak üzere maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

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