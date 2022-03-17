Maltepe'de giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar

Maltepe'de giyim mağazasına giren 3 kadın iş yeri çalışanını oyalarken, yanlarındaki küçük çocuk eşofman takımı çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları mağaza içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, giyim dükkânında çalışan Cuma Serçek dükkânın içinde bulunduğu sırda 3 kadın ve bir çocuk içeri girdi. Müşteri gibi içeri giren şahıslar reyonda bulunan bir ürüne yönelerek fiyat sormaya başladı. Reyon görevlisi Cuma Serçek müşteri gibi davranan şahıslarla ilgilenirken, şahısların yanında gelen küçük çocuk reyonda bulunan eşofman takımını aldığı gibi mağazadan koşarak kaçtı. Hırsızın mağazadan çıktığını gören şahıslar da hemen mağazadan çıkarak uzaklaşmaya başladı. Olup bitenden şüphelenen mağaza çalışanı Cuma Serçek güvenlik kameralarını izlediğinde olup biteni anladı. Hırsızları cadde başında yakalayan Serçek, polis ekiplerine ihbar etti. Öte yandan hırsızların mağaza çalışanını oyaladığı ve küçük çocuğun hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İlk defa böyle hırsızlık olayı yaşadım"

Görevli Cuma Serçek, ”Olay sabah saatlerinde oldu. Üç kadın müşteri gibi mağazaya girdiler. Girer girmez mankenin üzerinde bulunan bir eşofmanın fiyatını sordular. Ben hal ve hareketlerinden şüphelendim. Beni mağazanın arka tarafına doğru götürdüler. Ben de 3 kişi olduklarından içeri gelmesi için arkadaşımı çağırdım. Beni oyalamak için mankenin üzerinde bulunan elbisenin fiyatını sordu. O sırada ona hizmet ederken arkadan küçük bir çocuk reyonda bulunan eşofmanı aldığı gibi dışarı kaçtı. Zaten çocuk çıkar çıkmaz beni oyalayan kadınlar da dışarı çıkıp gittiler. Ben hallerinden şüphelendim, hemen kameraları izledim. Yapılan hırsızlığı fark ettim. Peşlerinden koştum, caddenin başında yakaladım. Polisler de vardı, orda şikâyetçi oldum. İlk defa böyle hırsızlık olayı yaşadım" dedi.