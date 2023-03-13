Maltepe'de gündüz vakti çanta hırsızlığı kameraya yansıdı

Maltepe'de bir şahıs, ayakkabı tamir dükkanının önünde bulunan çantayı dükkan sahipleri de oradayken saniyeler içerisinde çalarak kaçtı. Çantanın çalındığı dükkandaki ayakkabı ustası ise, "Emniyetimizin o kadar önemli işleri var ki basit bir çanta için şikayetçi olmaya gerek yok. Zaten arkadaşla ahirette hesaplaşacağız" diyerek şikayetçi olmadıklarını belirtti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yalı Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen erkek şahıs, bir süre etrafı gözledikten sonra dükkan önünde asılı bulunan çantayı saniyeler içerisinde çalarak götürdü. Çantayı sırtlayarak götüren şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anlarında çantanın kör noktada olmasından dolayı, dükkan sahibi 57 yaşındaki Mustafa Doğan güvenlik kamera görüntüsüne baktıktan sonra durumu fark edebildi. Gündüz vakti sokakta bulunan diğer vatandaşlara aldırış etmeden yaklaşık 450 lira değerindeki çantayı çalan şahsın hırsızlık anları, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Zaten arkadaşla ahirette hesaplaşacağız, polisimizi yormaya gerek yok"

Dükkanın sahibi ayakkabı ustası Mustafa Doğan, çantayı çalan kişiden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Doğan, "Gerek görmedim. Emniyetimizin o kadar önemli işleri var ki basit bir çanta için şikayetçi olmaya gerek yok. Zaten arkadaşla ahirette hesaplaşacağız. Polisimizi yormaya gerek yok" dedi.

Hırsızlığın yaşandığı anlarda dükkan içerisinde çalışan 57 yaşındaki ayakkabı ustası Mustafa Doğan, "Sabah baktık ki çantanın teki yok. Anladık kaybolduğunu, daha sonra kamera kayıtlarına baktık. Çantanın çalındığını gördük. Adamın yaşına bakarsak olgun deriz ama maalesef bunu yaşadık. Köşede çantayı görüyor etrafı kontrol ederek sırtına takıyor ve gidiyor. Ben yıllardır bu sokaktayım, daha önce başıma böyle bir olay gelmedi" diye konuştu.

"Hırsız hakkımı aldı ancak bu işin ahireti de var"

Çantası çalınan dükkan sahibi Mustafa Doğan, "Çalınan çantanın değeri 450 lira civarındaydı. Ben de 5 kişilik bir aileye bakıyorum. Ailemin ekmek parasıydı. Hakkımı aldı ama bu işin ahireti de var. Yapacak bir şey yok, çıkacakmış bizden, çıktı. Sağlığımıza geleceğine malımıza gelsin diyoruz ancak insanlar buna tenezzül etmemeli. Bana gelip 'Mustafa Usta çantam yok' dese dükkanımızda çok sayıda çanta var, bir tanesini verebilirdim. Rica etseydi ben vermesem bile başka bir esnaf verirdi" ifadelerini kullandı.