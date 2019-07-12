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Maltepe'de gürültüye son verilecek

Maltepe Belediyesi, ilçede eğlence mekânlarından kaynaklı gürültüye son verilmesi için düğmeye bastı.

Bu kapsamda ilçedeki eğlence mekânlarının işletmecileriyle bir toplantı düzenleyen belediye yetkilileri, yasal mevzuat ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Maltepe Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede eğlence mekânlarından kaynaklı gürültünün önlenmesi için işletmecilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Eğlence yerlerinde aranacak kriterlere ilişkin bilgilendirme sunumu yapılan toplantıda, gürültü konusunda alınması gereken tedbirler anlatılarak, özellikle açık ve yarı açık eğlence mekânlarının saat 24.00'dan sonra müzik yayınlarını durdurmalarının yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi. Ayrıca yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağı da işletmecilere tebliğ edildi.

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