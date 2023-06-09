Maltepe'de Hatay Dayanışma Günleri'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Hatay esnafına destek olmak için açılan ‘Hatay Dayanışma Günleri' Maltepe sahil etkinlik alanında vatandaşları ağırlamaya başladı. Hataylı esnafların yöresel yemek ve gıda ürünlerine er verdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde işyerleri zarar gören Hataylı esnaflar, Maltepe etkinlik alanına kurulan ‘Hatay Dayanışma Günleri'nde bir araya geldi. Hatay'ın yöresel lezzetlerinden gıda ürünlerine kadar birçok ürünün stantlarda satışı gerçekleştiriliyor. Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Hafta sonu tekrar gelmeyi düşünüyoruz”

Dayanışma günlerine gelen vatandaşlardan Selma Kırıcı, “Depremzede esnafımıza katkı olsun diye geldik. Birkaç ürün aldık. Hafta sonu tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Hafta sonu daha da kalabalık olacaktır. Yöresel ürünlerden kebaplar, künefeler ve baharat çeşitleri var. Her geldiğimizde zaten bir memleket havası veriyor” diye konuştu.

“Halkımızın desteğini bekliyoruz, gelsinler”

Hatay Dayanışma Günleri'nde tezgah açan esnaf Muharrem Balcı, “İlgi oldukça yüksek. Bizi özlemişler. Amanos Dağlarından bal getirdik. Hem Hatay hem de Kahramanmaraş balı. Halkımızın desteğini bekliyoruz, gelsinler. Büyük bir esnaf grubuyla beraber geldik” dedi.