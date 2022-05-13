Maltepe'de Hemşireler Haftası için hemşirelere kırmızı gül

Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Gönül Dinler ve Yahya Han, Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek burada görev yapan hemşirelerin Hemşireler Günü ve Haftası'nı kutladı.

Başkan Yardımcıları Gönül Dinler ve Yahya Han, CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Canan Sezgin, Maltepe Belediyesi Hastane Müdürü Vahap Dinçer, Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi hemşireleri ile bir araya geldi. İstanbul Anadolu yakasının en önemli sağlık kuruluşlarından biri olarak öne çıkan merkezdeki başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı çalışanları tebrik eden Dinçer ve Han, “Bugün hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ndeki hemşirelerimizin hemşireler gününü kutladık. Bu vesileyle tüm hemşirelerin günü kutlu olsun” dedi. Dinler ve Han, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın selamlarını ileterek hemşirelere kırmızı gül takdim etti.