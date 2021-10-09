İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe'de hukukçular bu kez adliyede değil tiyatro sahnesindeydi

3.

Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ikinci gününde çoğunluğunu hukukçuların oluşturduğu Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Dönemeç' isimli oyun büyük beğeni topladı.


Maltepe Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” kapsamında, ağırlıklı olarak hukukçulardan kurulan Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu'nun ‘Dönemeç' isimli oyunu da sahnelendi. İnsanlardan uzak ve çok da güvenli olmayan bir yerde uçurumdan yuvarlanan arabalardan elde ettikleri parçalardan geçimlerini sağlayan iki kardeşin öyküsünün anlatıldığı, Tankred Dorst'dan uyarlanan ve Behçet Necatigil'in çevirdiği oyunda yönetmenliği Hakkı Kuş üstlenirken, sahneyi Hüseyin Akçar, Eren Coşan ve Kutan Gökkaya paylaştı.


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatrosu, daha önce de katıldığı 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde '12 Öfkeli' oyunuyla ödüle layık görülmüştü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.