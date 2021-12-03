Maltepe'de ilkokul öğrencilerine atıklar konusunda eğitim verildi

Geleceğin çevrecileri e-atık, bitkisel atık yağlar, ambalaj atığı ve kompozit atıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Geleceğin Sahibi Bugünün Çevreciler Eğitim Projesi” kapsamında Maltepe TEV Abdullah-Nezahat Erboz İlkokulu'nda yaklaşık 100 ilkokul öğrencisine çevre ve atık konulu bir eğitim verildi. Eğitimde E-atık, atık pil, bitkisel atık yağlar, ambalaj atığı, organik atıklar ve kompozit atıklar konusunda bilgi verilirken yaptıkları çalışmaları anlatan okul müdürü Murat Ermiş, “Öncelikle çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesini istiyoruz. Bunun için 2021 Eylül ayından itibaren hem uluslararası olan eko-okul projesini başlattık, hem de ulusal olan okullarda orman projesini başlattık. Ayrıca ekolojik okul projemiz de var. Aynı zamanda çevre üzerine etkinlik projelerini de başlattık” dedi.

Belediyeye teşekkür

Projenin üstlenicisi Sınıf Öğretmeni Tuba Soyyiğit Erden ise çocukların özellikle yaptıkları etkinliklerden dolayı çevreye karşı bir bilinç oluşturduklarının altını çizerek, gerekli malzeme desteğini sağladıkları için belediyeye teşekkür etti. Erden, “Çocuklar atık malzemelerden 3 boyutlu tasarımlar yapıyorlar. Bunlar çok hoşlarına gidiyorlar. Bugün atık maddeleri gömdük mesela. Yani geri dönüşü olan etkinliklerden haz alıyorlar” diye konuştu.

Etkinlikte Maltepe Belediyesi'nin 5 kilogram atık pil getirenlere satranç takımı hediyesi gibi kampanyalarından da bahsedilirken, yetkililerce atık ilaçların mutlaka eczanelere götürülmesi konusunda farkındalık oluşturulması istendi.