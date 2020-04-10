Maltepe'de intihar: Eşiyle boşanma aşamasında olan adam gölete atladı

Maltepe'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam, gece saatlerinde gölete atlayarak intihar etti. Arama çalışmaları sonucunda adamın cansız bedenine ulaşılırken, olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi yakınlarındaki Baraj yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet K., gece 02.30 sıralarında arabasıyla göletin olduğu yere geldi. Arabadan inen K., bir süre sonra gölete atladı.

Mehmet K.'nın arabasının olduğu yeri tespit eden ekipler, gölette arama çalışmaları başlattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren süren çalışmalar sonucunda K.'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset, cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet K.'nın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Aziz Aksever, “20 senedir beraber çalışıyorduk. İyi bir arkadaşımdı, neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Dün gece çıkmış, buraya gelmiş. Arabayı açık bırakmış. Direkt barajın yanına gidiyor. Karşıdan biri görüyor. Polisleri arıyor, bakıyorlar kimse yok. Biz sabah 06.00'dan beri buradaydık. Bu saate kadar bekledik, dalgıçlar geldi çıkarttılar” dedi.