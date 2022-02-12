Maltepe'de işaret dili eğitimi

Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilmeyen başlayan eğitimler tüm Maltepelilere açık olacak.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde işaret dili kursu eğitimlerine başladı. 16 kursiyerin kayıt yaptırdığı eğitimlerde ilk hafta tamamlandı.

Eğitime katılmak isteyenler Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0216 468 99 77 veya Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin 0216 421 16 60 numaralı telefonlarından kayıt oluşturabilecek.