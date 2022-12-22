Maltepe'de İstasyon Dergisi'nin 2'nci yıl dönümü kutlandı

Maltepe'de, kültür sanat dergisi İstasyon Dergisi'nin 2'nci yıl dönümüne özel “İstasyon 2. Yıl Özel Gecesi Müzikli Anlatı” programı gerçekleştirildi. Programa ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Yetkin Dikinciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda konuşma yapan Başkan Ali Kılıç, "İstasyon, Maltepe'deki birçok projede söz konusu olduğu gibi yine bir kadın fikridir" dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde dün akşam , İstasyon Dergisi'nin 2'nci yıl dönümüne özel “İstasyon 2. Yıl Özel Gecesi Müzikli Anlatı” programı gerçekleştirildi. Programda çeşitli ressamların tabloları galeri alanında sergilendi. Programdan önce orkestra ekibi vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

Programda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "En uzun gecede ve en soğuk bir günde Türkan Saylan yüreğinde, onun sıcacık yüreğinde İstasyon okurlarını ağırlamaktan, buluşturmaktan ve İstasyon ailesi içerisinde yer almaktan büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. İstasyon, Maltepe'deki birçok projede söz konusu olduğu gibi yine bir kadın fikridir aslında. Maltepe'deki çalışma arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım bazen sabah saat 6'da bir istasyonda , bir metro durağında bir otobüs durağında size sıcak çorba ikram ederken karşınızda bulursunuz, bazen akşam yorgun argın metrodan inmişsinizdir, bir an önce dolmuşa otobüse binip evine gitmek için koşuştururken metronun çıkış merdiveninde bakıyorsun uzaktan bir çello sesi, gitar sesi veya bir keman tınısı duyuyorsunuzdur. Bir de sıcak bir kahveyle, küçük bir çikolata ile sizi karşılıyor. Eve daha sıcak bir sevgiyle, şefkatle gitmenizi sağlıyorlar. Bunlar Maltepe kadınlarının projesi "dedi.

Program daha sonra Ferhat Livaneli orkestrasının sergilediği müzik dinletisi ile devam etti.

Dinletinin ardından kürsüye çıkan Zülfü Livaneli "Sevgili dostlar, dergiler önemlidir. Çünkü dergiler, her hafta çıktıkları, okunduklarında daha önemli bir anlam ifade ederler. Çünkü dergilerin etrafında kültür abideleri oluşur. Dünyada da böyledir. Çeşitli dergiler etrafında edebiyatçılar birleşirler. Bizde de böyledir. Servet-i Fünun edebiyatında, Fecr-i Ati'de dergiler etrafında birleşmişlerdir ve dergiler bir hareket oluşturmuşlardır. İstasyon da gerçekten takdire şayan. Sizin yüzünüze karşı övüyor değilim. Sahiden bakıyorum, hazırlanışı, kalitesi, içeriği bu kadar renkli mizanpaj, desenler, yazıların kalitesi... Çok ehil ellerden çıkmış bir dergi. O bakımdan bu dergiyi okumak beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda vatandaş katıldı.