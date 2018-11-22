Maltepe'de “kadına şiddete hayır” dediler

Maltepe Belediyesi'nin ekim ayında hizmete açtığı Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Gayrettepe Rotary Kulübü ve Kalamış Rotary Kulübü'nün de destek verdiği panele, Maltepeli kadınlar büyük ilgi gösterdi. Avukat arabulucu Handan İlağa, kadına karşı şiddetin yoğun şekilde yaşandığı Türkiye'de, anlaşmazlıkların çözüm yöntemlerinin özellikle kadınlara anlatılmasının, toplumsal barışa katkı sağlanması açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi. İlağa, katılımcıları olası şiddet vak'aları karşısında ne gibi önlemler alabilecekleri ve hangi kurumlara başvuracaklarına dair bilgilendirdi.

10 yılda 2 bin 337 kadın şiddet kurbanı

Uzman Eczacı Belkıs Ünver ise aile içi şiddetin 4 ana gruptan oluştuğunu, şiddet türlerini; ekonomik, fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak ayırdıklarını belirtti. Kadına yönelik şiddetin sadece ülkemizde değil dünyada da önemli bir sorun olduğunu ifade eden Ünver, “Türkiye'de 2017 yılında 400'ün üzerinde kadın cinayete kurban gitti. 2018'in ilk 28 gününde 47 kadın yaşamını yitirdi. Son on yılda, 2 bin 337 kadın şiddete kurban gitti” diye konuştu. Panel, katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.