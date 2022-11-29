Maltepe'de kağıt yüklü kamyonet alev alev yandı

Maltepe'de park halinde bulunan atık kağıt yüklü kamyonet yandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. Yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan atık kağıt yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Alevlerin kamyoneti sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.