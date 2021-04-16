Maltepe'de Kısa Performanslar Festivali dijitale taşındı

Maltepe Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali” devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortama taşınan festivale yurt içinden ve yurt dışından belediye ve özel tiyatrolar, tiyatro toplulukları katılıyor.

Festival, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Kazakistan Naz Devlet Dans Tiyatrosu'nun “Nur Sultan” isimli oyununun 20. yıl gösterisiyle başladı. Oyunlar Maltepe Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi Sarıyer TV youtube kanallarından her pazar günü saat 13.00'dan itibaren ücretsiz yayımlanıyor. Festivalin geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen çevrim içi gösterimlerinde yurt içinden ve yurt dışından 10 tiyatro grubu sahne aldı.

Bakü, Gürcistan ve Berlin'den çevrim içi tiyatro

Bakü Gence Devlet Dram Tiyatrosu, Azerbaycan Devleti'nin ilan ettiği “2021 Nizami Gencevi” yılı kapsamında, Azerbaycanlı ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin “Hamse” adlı eserinden bölümleri izleyiciyle buluşturdu. Gürcistan Özürgeti Theatre,“Missing/Özlemek” isimli oyunuyla sahne aldı. Vasil Chigogidze'nin yönetmeliğini üstlendiği ve sahne uyarlamasını yaptığı oyunda dünyaca ünlü Gürcü yazar Nodar Dumbadze'nin “Ben, Ninem, İliko ve İlarion” adlı romanından bölüme yer verildi. Berlin Theater28, “Sinekler” isimli oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Aziz Nesin'in “Sinekler Olmasa” isimli oyunundan yola çıkılarak hazırlanan öyküde, insan ömrünün çeşitli yaşları ve dönemleri paylaşıldı. Ufuk Tan Altınkaya'nın yönetmenliğindeki oyunda Ahmet Özer, Aslıhan Börühan Kozdereli, Fatoş Uysal ve Mesut Güngör rol aldı. İstanbul Tiyatro Baykuş, dünyaca ünlü yazar ve şair Nazım Hikmet'in “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı” isimli eserinden sahneye uyarladığı oyunla izleyicinin karşısına çıktı. Kubilay Erdelikara'nın yönetmenliğindeki oyunda Erkan Bektaş performansıyla sahne aldı. İstanbul Monologlar Müzesi, Batur Belirdi'nin sahne aldığı “Modern Zamanlarda Palelogina” isimli oyunun gösterimini yaptı.

İzmir, Balıkesir, Diyarbakır

İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yazar Samim Kocagöz'ün kaleme aldığı “Islak Ekmek” isimli oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Toplum dışına itilmiş insanların var olma, tutunma mücadelesinin sahnelendiği oyunu Zekeriya Hocalar yönetti. Balıkesir Heybe Tiyatro, Nazım Hikmet'in “Şeyh Bedrettin Destanı”ndan derleyip uyarladığı, “Rüya: Şeyh Bedrettin Destanı” isimli oyunu sahneledi. Oyunda Deniz Gündoğmuş sahne aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, sonsuzluğun simgesi lotus çiçeğiyle özdeşleşen kadının yaratılıştan bu yana gelen öyküsünü “Lotus” isimli oyunuyla anlattı. Performans İstanbul Tiyatro Pi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında “Yarından da Yakın” isimli oyunuyla izleyiciyle buluştu. İzmir Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu “Aziz Nesin Kabare” isimli oyunla perdelerini açtı. Cengiz Toraman'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman rol aldı.

Başkan Kılıç'tan destek vurgusu

Festivalle ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sanatçılarımız başta olmak üzere hepimiz zor bir süreç geçirdiği pandemi koşullarında hem onlara destek olmak, hem de dünya kültürüyle Maltepe'yi buluşturmak için Sarıyer Belediyemizin de desteğiyle Kısa Performanslar Festivali düzenledik. Pandemi koşullarında daha önce kurmuş olduğumuz Avrasya Tiyatrolar Birliği bünyesindeki ülkelerdeki temsilcilerimiz, ülkelerinin en güzel oyunlarını bu festivalde sahneliyor. Tamamen gönüllülükle, dostlukla, birlikte yapıldı. Halkımızı bu zor günlerde sanata ve sanatçıya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Festivale İtalya, Fransa, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan'dan tiyatro grupları katılıyor. Festivale, Türkiye'den Adana, Amasya, Ankara, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Samsun illerinden tiyatrolar katılıyor.