Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini vuran saldırgan Silivri'de yakalandı

Maltepe'de işten çıkıp yolda yürüdüğü esnada, kız kardeşinin sevgilisi tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından Silivri'de yakalanan pompalı tüfekli saldırgan tutuklandı.

Olay, Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi üzerinde 1 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden çıkan iş güvenliği uzmanı Ömür D.'ye (22) cadde üzerinde yürüdüğü esnada kız kardeşinin sevgilisi Abdulkadir K.(26) tarafından pusu kuruldu. Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyi olan Ömür D.'ye bir otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçtı. Yaralı Ömür D. kaldırıldığı hastanede 3 Aralık Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Aralık günü saldırgan şahsın kaçtığı otomobili Maltepe'de terk edilmiş vaziyette buldu. Araç içerisinde yapılan incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet pompalı tüfek elde geçirildi.

7 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs polis ekiplerince Silivri ilçesinde yakalandı. Tahkikat işlemlerinin ardından şüpheli Abdulkadir K. isimli şahıs adli makamlar tarafından tutuklandı.