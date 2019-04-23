Maltepe'de koltuk çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koltuğunu kendisini ziyarete gelen 8. sınıf öğrencisi Bengü Hayat Şimşek'e devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Maltepe'de anlamlı kutlamalara sahne oldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koltuğunu kendisini ziyarete gelen Altayçeşme Prof. Abdullah Türkoğlu Ortaokulu öğrencilerine bıraktı. Halka hizmet ederken eşit ve adil bir anlayışı benimsemeleri gerektiğini öğütleyen Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, hepinize kutlu olsun. Atatürk ulusal egemenliği ve millet iradesini her şeyin üstünde tutan bir liderdi. Biz bu yönetim koltuklarında Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak halka hizmet ediyoruz. Kimseyi ayırmadan, eşit ve adaletli bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride bu koltuklarda sizler oturacak, bizi sizler yöneteceksiniz. Sizden tek isteğim aynı hizmet anlayışı ile eşit ve adil bir şekilde Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak çalışmanızdır. Gözleriniz pırıl pırıl parlıyor. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum” dedi.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, ücretsiz okul servisleri, kurslar, kreşler gibi Maltepeli çocuklar ve gençler için yaptıkları hizmetleri anlattı.

"Çevre dostu başkan olacağım"

Başkan Kılıç'ın koltuğunu devrettiği Prof. Abdullah Türkoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Bengü Hayat Şimşek de, çevre dostu bir başkan olacağını belirterek, “Tüm çocukları çevreyle ve sokaklarla buluşturmak istiyorum. Doğa dostu bir yaşam kurmak istiyorum. Çocukların kent sokaklarında sanatsal çalışmalar yapacağı alanlar kurmak istiyorum. Trafik sorunu çözmek istiyorum, kaldırıma park eden araçlar engellilerin günlük yaşamlarını çok zorlaştırıyor, daha sıkı bir denetimle bu durumun önüne geçmek istiyorum. Ayrıca her zaman ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen bir başkan olacağıma söz veriyorum” diye konuştu. Şimşek kendilerini ağırladığı ve bu fırsatı tanıdığı için de Başkan Kılıç'a teşekkür ederek, çiçek armağan etti.

Atatürk anıtına çelenk kondu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında daha sonra Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe meydanında düzenlenen resmi törene katılan Kılıç, Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı. Yüzlerce vatandaşın ve öğrencilerin katıldığı törende, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.