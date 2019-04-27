İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul Maltepe’de seyir halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı.

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer yolcu kazayı yara almadan atlattı.


Maltepe Büyükbakkalköy Yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yolun kenarına savrulup takla atarak ters dönen aracın sürücüsü Enes Alier yaralanırken, araçtaki diğer yolcu Fatih Alier ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.