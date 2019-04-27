Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Maltepe Büyükbakkalköy Yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yolun kenarına savrulup takla atarak ters dönen aracın sürücüsü Enes Alier yaralanırken, araçtaki diğer yolcu Fatih Alier ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.