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Maltepe'de kontrolden çıkan lüks cip yol ortasında devrildi

Maltepe’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce caminin merdivenlerine çarptı ardından sokak ortasında devrildi.

Maltepe'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce caminin merdivenlerine çarptı ardından sokak ortasında devrildi. Sürücü ile yanındaki kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Bayır Sokak üzerinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Abdurrahman A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği BMW marka lüks cip, önce caminin merdivenlerine çarptı ardından takla atarak yol ortasına devrildi. Gürültüyü duyan mahalleli sokağa döküldü. Sürücü ile yanındaki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polisin sürücüye uyguladığı promil testinde şahsın 2.31 promil alkollü olduğu anlaşıldı.


Kazaya tanık olan Murat Karadağ, "Sesi duyunca kapıya çıktık. Caminin merdivenlerine çarpıp yan yatmış. Bir şeyi yoktu. Alkollüymüş" dedi.

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