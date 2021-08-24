Maltepe'de korkutan apartman yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede korku dolu anlara sebep oldu.

Yangın, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Maltepe'ye bağlı Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Çıkan yangında üst katlarda bulunan daireler sakinleri yoğun dumanda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alınırken yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında daire kullanılamaz hale gelirken yangının çıktığı dairenin üst katında yaşayan ve yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaşı itfaiye ekipleri daireden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerindeki Ambulansta yapılan vatandaşlar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı Mehmet Burhan, “Saat 4 gibi buraya geldiğimizde yangın 20-25 dakikadır yandığı söylendi. Geldiğimizde yangın korlanmıştı ama yanma devam ediyordu. Hemen İtfaiyeyi aradık. 5-10 dakika içerisinde geldiler. Yangına müdahale ettiler. Üst dairede bir bayanla bir abi vardı onlar çok korkmuştu. Abi bayağı korktuğu için ağlamaya başladı. Kendisini atacak diye korktum açıkçası. Biz geldiğimizde apartman yeni yeni boşalıyordu. Çok Şükür bir can kaybı yok bildiğimiz herkese büyük geçmiş olsun “ dedi.