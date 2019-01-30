Maltepe'de korkutan orman yangını

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nın içerisinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangının ormanda geniş alana yayılması önlendi.

Olay, 04.30 saatlerinde, Maltepe Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Ormanı'nda meydana geldi. Orman içinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yanma kısa sürede yerini patlama ve alevlere bıraktı. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede müdahale büyük bir facianın önüne geçti

Orman içerisinde yanan baz istasyonunu tespit eden itfaiye ekipleri, ormanın çevresini saran dikenli telleri keserek ormandan içeri girdi. Kısa sürede yaya bir şekilde olay yerine varan itfaiye erleri, alev alev yanan trafoya müdahale etti. Yangının orman içerisinde daha geniş alana yayılması önlenirken, büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor