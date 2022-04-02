İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de korkutan orman yangını

Maltepe’de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı.

Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Maltepe Başıbüyük ormanında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesiyle 2 dönümlük arazideki yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Yangına ilişkin araştırma sürüyor.

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