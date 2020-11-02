İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de korona virüs kapsamında araçlara denetim

Maltepe’de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı.

Maltepe'de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı.


Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu. D100 karayolu üzerinde durdurulan araçlarda korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Maltepe'de de denetim yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.