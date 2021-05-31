Maltepe'de kuvvetli yağış sonrası iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle yüzlerce ürün kullanılamaz hale geldi.

Su baskınları, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası birçok iş yerini su bastı. Meydana gelen su baskınında iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Binlerce liralık zarara uğrayan esnaf, defalarca dilekçe göndermelerine rağmen İBB yetkililerinin konuya duyarsız kaldığını iddia ederek duruma isyan etti. Su baskını sonrası iş yerlerinde personeller temizlik çalışması yaptı. Su baskını nedeniyle zarar gören yüzlerce ürün ise kullanılamaz hale geldi.

“İlaçlar kullanılamaz hale geldi”

Su baskınında dükkanı zarar gören Eczacı Filiz Aykut Ersoy, “Yoğun yağış sonrası dükkanımızı kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santime kadar su doldu. Bu tür baskınları daha önce İBB yetkililerini bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Baskın sonrası İBB yetkililerinden yardım istememize rağmen bir geri dönüş alamadık” diye konuştu.