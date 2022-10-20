Maltepe'de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe'de D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, aniden şerit değiştirdiği esnada ticari araca çarptı, ardından hızla uzaklaştı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe D-100 karayolunda yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir ticari araca çarparak akan trafikte tehlike saçtı. Araca çarptıktan sonra bir sapağa giren süratli otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Ticari aracın sahibi aracına çarpan otomobilin peşinden gitse de yetişmeyi başaramadı.