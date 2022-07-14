İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe’de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maltepe'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan makilik alan dron ile görüntülendi.


Yangın, Maltepe Dragos Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan makilik alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yerleşim yerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.


Öte yandan, yanan makilik alan dron ile havadan görüntülendi.

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