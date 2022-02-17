Maltepe'de marketler birer birer denetlendi

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta birimleri, devletin enflasyonu düşürmek için temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasını açıklamasının ardından, ilçede yer alan marketlere yönelik denetim başlattı. Denetimlerde 18 kalem gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları denetlendi ve marketlere bu yönde bilgi verildi.

Maltepe Belediyesi zabıta birimleri, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından harekete geçti. Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerden biri olan KDV indirim kapsamında ilçede bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi. Ekmek, toz şeker, küp şeker, sıvı yağ, un, makarna, Türk kahvesi, salça, nohut, tereyağ, bulgur, kırmızı mercimek, pirinç, kuru fasulye, bebek maması, çay, bebe bisküvisi ve tavuk gibi 18 kalem temel gıda malzemesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Zabıta “müşteri” oldu

Zabıta memurları girdikleri marketlerde aynen bir müşteri gibi alışveriş yaparak kasadan ürünleri geçirerek fişte yer alan KDV oranlarına baktı ve ürün fiyatlarını denetledi. Denetimler neticesinde elde edilen bilgiler raporlanarak ilgili kurumlara gönderilmek üzere hazır hale getirildi.