Maltepe'de mesafesiz aşı karşıtı mitinge beklenen kalabalığı toplayamadılar

Maltepe Sahilde gerçekleştirilen aşı karşıtı 'Büyük Uyanış' mitinginde sosyal mesafe ve maske unutuldu. Mitingde beklenen kalabalığın olmaması dikkat çekti. Etkinlikte çok sayıda polis ekibi de güvenlik amaçlı görev aldı. Maske ve mesafenin unutulduğu aşı karşıtı miting alanı ise havadan görüntülendi.

Korona virüs aşısı karşıtları 'Büyük Uyanış' mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanında buluştu. Türkiye'nin bir çok şehrinden mitinge katılım sağlayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren etkinlik alanı çevresinde yoğunluk oluşturdu. Polis denetim noktasında üst taraması sonrası geçiş yapan vatandaşlar miting alanına geçti. Mitingi düzenleyen bir çok isim kürsüye çıkarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

Öte yandan, kontrollerde aşı kartı ya da PCR testi istenmedi. Polis ekipleri tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle başlayan miting saat 18.00'de sona erecek.

Mitinge katılan Ali Kalkan isimli vatandaş, "Aşıya karşı olduğumuz için buradayız. Savunmuyoruz aşıyı. Aşının çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Küreselcilerin tuzakları bunlar. Ülkeleri ellerine geçirmek istiyorlar. Dünya nüfusunu onların deyimiyle 500 milyona düşürmeye çalışıyorlar. Biz bunu elimizden geldiğince engellemeye çalışacağız" dedi.