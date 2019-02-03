İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de minibüs terörü kamerada

Maltepe’de güzergah dışına çıktığı iddia edilen hatlı minibüs yaşlı kadına çarptı.

Maltepe'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen hatlı minibüs yaşlı kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken,vatandaşlar minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.


Kaza, dün akşam Maltepe'de meydana geldi. Ali V. yönetimindeki Pendik-Kadıköy hattında çalışan yolcu minibüsü, iddiaya göre güzergah dışına çıkarak ara sokaklarda ilerlemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Demir isimli kadına minibüs hızla çarptı. Kadın ağır yaralanırken, vatandaşların tepki gösterdiği minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.